BIST 11.007
DOLAR 42,53
EURO 49,56
ALTIN 5.746,23
HABER /  GÜNCEL

Yağış nedeniyle 7 araç birbirine girdi: 2 yaralı

Yağış nedeniyle 7 araç birbirine girdi: 2 yaralı

Eyüpsultan’da saat gece 02.00 sıralarında sağanak sebebiyle 7 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken bölgede yoğun trafik oluştu.

Abone ol

Eyüpsultan’da sağanak sebebiyle 7 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken bölgede yoğun trafik oluştu.

Kaza 02.00 sıralarında Eyüpsultan TEM Otoyolu Akşemsettin Sapağı Metris yönünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sağanak sebebiyle görüşün ve tutuşun azaldığı yolda 7 araç birbirine girdi. Zincirleme kaza sebebiyle 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralanan kişi kişi olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken TEM Otoyolu’nun 2 şeridi trafiğe kapatıldı ve trafik kontrollü olarak sağlandı. Kaza sebebiyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu, trafik durma noktasına geldi.

Kazaya karışan araçların bir kısmı çekici yardımıyla olay yerinden kaldırırken diğer araçlar kendi imkanlarıyla kaza alanından ayrıldı. Araçların ayrılmasının ardından trafik polis ekiplerinin nezaretinde normale döndü. Kazayla alakalı inceleme başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
'Yolsuzluktan' tutuklanan Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı!
'Yolsuzluktan' tutuklanan Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı!
Trump, uyuşturucu kaçakçılığına karşı kara operasyonlarının da başlatılacağını duyurdu
Trump, uyuşturucu kaçakçılığına karşı kara operasyonlarının da başlatılacağını duyurdu
Havalimanı çalışanlarını taşıyan minibüs devrildi
Havalimanı çalışanlarını taşıyan minibüs devrildi
TFF Tahkim Kurulu, bahis soruşturmasında 71 futbolcunun aldığı cezayı onadı
TFF Tahkim Kurulu, bahis soruşturmasında 71 futbolcunun aldığı cezayı onadı
Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 13 tutuklama
Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 13 tutuklama
Soğuk hava kalp krizi riskini artıyor! Kışın kalbinizin yükünü artırmayın
Soğuk hava kalp krizi riskini artıyor! Kışın kalbinizin yükünü artırmayın
Beşiktaş, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'yi ağırlayacak
Beşiktaş, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'yi ağırlayacak
Suriye seçime gidiyor! Cumhurbaşkanı Şara tarih verdi
Suriye seçime gidiyor! Cumhurbaşkanı Şara tarih verdi
Fas'ta binlerce kişi, "siz ümmetin onurusunuz" sloganıyla Gazze'ye destek için yürüdü
Fas'ta binlerce kişi, "siz ümmetin onurusunuz" sloganıyla Gazze'ye destek için yürüdü
Şener Üşümezsoy'dan yüreklere su serpen 'Marmara' açıklaması
Şener Üşümezsoy'dan yüreklere su serpen 'Marmara' açıklaması
Türkiye açık açık tarih verdi: 'Son 25 gün'
Türkiye açık açık tarih verdi: 'Son 25 gün'
TİGEM, 1200 küçükbaş hayvan satacak
TİGEM, 1200 küçükbaş hayvan satacak