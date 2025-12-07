BIST 11.007
Havalimanı çalışanlarını taşıyan minibüs devrildi

İSTANBUL Maltepe'de havalimanı çalışanlarını taşıyan servis minibüsü devrildi. Sağlık ekipleri, 22 yolcunun bulunduğu servisteki yaralılara müdahale etti.

D-100 kara yolunda Tuzla istikametinde seyreden 34 LAV 592 plakalı servis minibüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrilerek yan yattı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, toplam 22 yolcunun bulunduğu servisteki yaralılara müdahale etti.

Araçtaki yolcuların İstanbul Havalimanı'nda çalışan kişiler olduğu ve mesai bitiminde evlerine gittiği öğrenildi.

