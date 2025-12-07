BIST 11.007
'Yolsuzluktan' tutuklanan Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı!

"Rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturmasında gözaltına alınıp tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Muhittin Böcek, dün gece saatlerinde sağlık şikayetleri sebebiyle hastaneye kaldırıldı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturmasında 5 Temmuz tarihinde gözaltına alınıp tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Muhittin Böcek, gece saatlerinde sağlık şikayetleri sebebiyle 7'nci kez hastaneye kaldırıldı.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Antalya'da tutuklu bulunduğu Döşemealtı L Tipi Cezaevi'nden şikayetleri sebebiyle dün gece saatlerinde Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan 63 yaşındaki Muhittin Böcek'in tedavi altına alındığı öğrenildi.

SOSYAL MEDYADAN DUYURULDU

Böcek sosyal medya hesabından daha önce yaptığı açıklamalarda şeker, kalp, tansiyon, prostat rahatsızlığı, böbrek değerlerinin yüksekliği ve akciğer problemleri yaşadığını ve 22 ilaç kullandığını kaydetmişti.

