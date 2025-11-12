C-130 kargo uçağı neden düştü? Uzman isim açıkladı: "Yükleme hatası varsa..."

Gürcistan'da TSK'ya ait C-130 askeri kargo uçağının düşmesi sonucu 20 askerimiz şehit oldu. Türkiye'yi hüzne boğan olayın ardından kargo uçağının neden düştüğüne dair sorulara cevap aranıyor... Uzman isimler konuya ilişkin çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Öte yandan uçakla ilgili detaylar da ortaya çıktı.

Azerbaycan'dan havalanan TSK'ya ait askeri kargo uçağının Gürcistan'da düşmesi sonucu 20 askerimiz şehit oldu. Bölgeden aktarılan bilgilere göre; uçaktan ilk önce, muhtemelen kuyruk kısmı olan bir parçanın koptuğu veya ayrıldığı bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı bölgede kaza kırım incelemelerinin sabahın erken saatlerinde başladığını bildirirken kargo uçağının neden düştüğüne dair de sorulara cevap aranmaya başladı.

KARGO UÇAĞI NEDEN DÜŞTÜ?

Uzmanlar konuya ilişkin çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Uçağın düşmesiyle ilgili şu an için net bilgiler vermenin İmkansız olduğunu belirten Terör ve Güvenlik Uzmanı İsmail Cingöz, "Uçağın hidrolik sistemde bir arıza olabilir, komuta sistemindeki arıza olabilir, elektronik bir arıza olabilir, uçakta kargo varsa bu kargonun bağlanma hatası olabilir" dedi.

YÜK VARSA YANLIŞ MI BAĞLANDI?

Bu uçakta yükleme varsa sabitleme hatası sonucu hızla geriye çarparak uçağı bölebileceğini belirten Cingöz, "Bu durum uçaktaki kontrol sistemlerine de zarar verebilir" ifadelerini kullandı.

57 YILDIR UÇUYORDU GERGEDAN SEMBOLÜ VARDI Lockheed C-130 Hercules, ABD’li Lockheed Martin tarafından tasarlanıp üretildi. Uçak dört turboprop motora sahip. 74 asker taşıma kapasitesi bulunan uçakları Türk Hava Kuvvetleri 1963’ten beri kullanıyor. Envanterde 19 adet C-130E ve C-130B Hercules uçağı bulunuyor. Düşen uçak 1968’de üretildi. İlk olarak Suudi Arabistan kullandı. Türkiye, 2010’da Suudi Arabistan’da hizmet dışına çıkarılan uçağı satın aldı. Düşen uçak Kayseri Erkilet’teki 12. Hava Ana Üs Komutanlığı bünyesinde uçuyordu. 222. Filoya bağlı olan C130 Herkül'ün sembolü de Gergedandı.

BÖLGEDEN GELEN YENİ GÖRÜNTÜLER

Kargo uçağının enkazının olduğu bölgede yapılan çalışmalara ilişkin yeni görüntüler servis edildi. Görüntülerde kaza kırımın olduğu noktaya çok sayıda ekip sevk edildiği görülüyor.

27 DAKİKA SONRA RADARDAN KAYBOLDU

Öte yandan henüz düşüş sebebi belirlenemeyen uçağın rotasına dair bilgiler de ortaya çıktı. Sabah saat 09.50'de Trabzon'dan havalanan kargo uçağı ilk olarak Azerbaycan'ın Gence şehrine 11.06'da iniş yaptı.

20 askerimizin şehit olduğu uçak 13.20'de Türkiye'ye gelmek üzere Gence'den havalanan uçak kalkış yaptıktan 27 dakika sonra radardan kayboldu.