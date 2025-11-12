ABD'ye karşı savunma hazırlığında: 200 bin asker seferber edildi

Venezuela ülke genelinde 200 bin askerin seferber edildiğini duyurdu. Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, ABD'nin Karayipler'deki 'hınç dolu saldırılarını' sürdüreceklerini, tehdit altında olduklarını söyledi.

Abone ol

Venezuela Savunma Bakan Vladimir Padrino Lopez, 200 bin asker sefer ettiklerini söyledi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Lopez, ülkenin maruz kaldığı tehditlere karşı hazırlık amacı taşıdığını ve bunun yeni tatbikatların bir parçası olarak değerlendirildiğini belirtti.

''HINÇ DOLU SALDIRILARINI SÜRDÜRECEKLER''

ABD'nin Karayipler bölgesindeki askeri hareketliliğini hedef alan Lopez, şunları kaydetti:

"Karayip'teki barış, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından uydurulmuş bir yalan yüzünden tehdit altında. Bu yalanın amacı, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ciddi iç sorunlardan dikkatleri başka yöne çekmektir. Onlar, Venezuela’ya karşı yalanlarını, tutarsızlıklarını ve hınç dolu saldırılarını sürdürecekler. Bizim tarafımızdan ise daha çok çalışma, daha fazla birlik ve vatan sevgisi olacaktır."

Ulusal basında yer alan habere göre, ülke genelinde başlatılan seferberlik 2 gün sürecek ve bu sürenin ardından duruma göre yeni bir değerlendirme yapılacak.

''YENİ BİR SAVUNMA ANLAYIŞI TESİS EDİYORUZ''

Bu arada Venezuela Ulusal Meclis Başkanı (AN) Jorge Rodriguez, devlet televizyonu VTV'de canlı yayımlanan olağan oturum sırasında isim vermeden ABD'ye tepki gösterdi.



Ulusal Kapsamlı Savunma Komutanlığı Yasası'nın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe gireceğini vurgulayan Rodriguez, "Yeni bir yasa onaylıyoruz; bu yasa, birliklerin konuşlandırılma biçimini, emirlerin uygulanmasını, askeri hareketliliğin düzenlenmesini ve en önemlisi halk ile Silahlı Kuvvetler arasındaki işbirliğine dayalı yeni bir savunma anlayışını tesis ediyor." ifadelerini kullandı.



'ULUSAL SAVUNMA KOMUTANLIKLARI' KURULUYOR

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin Karayip ve Pasifik bölgesindeki artan askeri faaliyetlerini gerekçe göstererek, ülkede "ulusal savunma komutanlıkları" kurulması talimatı verdi. Venezuela'nın 14 haftadan bu yana sürekli olarak psikolojik bir savaşa maruz kaldığını söyleyen Maduro, , "Eğer silahlı bir çatışma dayatılırsa, her mahallede, her şehirde halk savunması hazır olmalıdır. Kutsal mirasımızı savunmak için daima hazır olalım, kazanmak ve zafer için çelik gibi hazır olalım, vatanseverlik ve özgürlük yolunda yürüyelim." ifadelerini kullandı.

Yerel basına göre, ulusal savunma komutanlıklarının bir diğer amacı, askeri operasyonlara destek sağlamak ve seferberlik ilanının ardından temel kamu hizmetleri ile kritik altyapının işleyişini güvence altına almak olduğu belirtiliyor.



KARAYİPLER'DE NELER OLUYOR?

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararname kapsamında, Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.