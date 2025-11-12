BIST 10.639
DOLAR 42,24
EURO 48,96
ALTIN 5.591,63
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İzmir'de silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

İzmir'de silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Abone ol

Alınan bilgiye göre, Çay Mahallesi'ne araçla gelen kişi ya da kişiler, etrafa silahla ateş açtı.​​​​​​​ Mermilerin isabet ettiği H.E, S.E, S.D. ve Y.D. yaralandı, park halindeki otomobilde hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince İzmir Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan H.E, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ege Üniversitesi Hastanesine götürülen yaralılardan S.E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, S.D. ve Y.D'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili A.D, D.D, E.D, S.D. ve M.D'yi gözaltına aldı, olayda kullanılan silah ve bıçağa el konuldu. Ekipler, olayın aydınlatılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Siyah çayda hile yapmışlar! Tarım Bakanlığı markayı ifşa etti
Siyah çayda hile yapmışlar! Tarım Bakanlığı markayı ifşa etti
Düşen uçakta şehit olan Serdar Uslu ve Emre Altıok ile ilgili detaylar kahretti
Düşen uçakta şehit olan Serdar Uslu ve Emre Altıok ile ilgili detaylar kahretti
Sosyal medyada doktor paylaşımlarına yeni sınırlama! Resmi Gazete'de yayımlandı
Sosyal medyada doktor paylaşımlarına yeni sınırlama! Resmi Gazete'de yayımlandı
Nagehan Alçı'dan Selahattin Demirtaş iddiası
Nagehan Alçı'dan Selahattin Demirtaş iddiası
Ataşehir'de 5 araç birbirine girdi: 3'si ağır 6 yaralı
Ataşehir'de 5 araç birbirine girdi: 3'si ağır 6 yaralı
Bartın'da yıldırımın isabet ettiği iki araç kullanılamaz hale geldi
Bartın'da yıldırımın isabet ettiği iki araç kullanılamaz hale geldi
Anadolu Efes'te seri mağlubiyetler bu kez Bologna'ya kaybettiler
Anadolu Efes'te seri mağlubiyetler bu kez Bologna'ya kaybettiler
Fenerbahçe Beko Maccabi'yi yendi tribünde polislerle pankart arbedesi
Fenerbahçe Beko Maccabi'yi yendi tribünde polislerle pankart arbedesi
Yaşlılar günde 5 saati televizyon başında geçiriyor
Yaşlılar günde 5 saati televizyon başında geçiriyor
Gazze’de toplu defnedilen cenazeler mezarlıklara taşınıyor
Gazze’de toplu defnedilen cenazeler mezarlıklara taşınıyor
Kocaeli'de parfüm fabrikasındaki faciaya ilişkin 11 şüpheliden 7'si tutuklandı
Kocaeli'de parfüm fabrikasındaki faciaya ilişkin 11 şüpheliden 7'si tutuklandı
NATO'dan Türkiye'ye taziye mesajı
NATO'dan Türkiye'ye taziye mesajı