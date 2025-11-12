Düşen uçakta şehit olan Serdar Uslu ve Emre Altıok ile ilgili detaylar kahretti

Türkiye Gürcistan'da düşen kargo uçağında şehit düşen askerlerine ağlarken kahreden detaylar da ortaya çıkıyor. Şehitlerimizden Hava Uçak Bakım Astsubay Astsubay Üstçavuş Emre Altıok ve Hava Pilot Serdar Uslu'nun baba olmaya hazırlandığı öğrenildi.Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı'na ait C-130 tipi askeri kargo uçağı dün Azerbaycan’dan Türkiye'ye dönüş yaparken Gürcistan'da düştü. Uçakta bulunan 20 askerimiz şehit oldu.
Uçağın düşmesi sonucu şehit düşen Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok'un memleketi Samsun’un Tekkeköy ilçesindeki baba evine gelen askeri heyet, acı haberi anne Gülay Altıok ve baba İsa Altıok'a verdi.
Öte yandan şehidin Kayseri'deki evine de giden heyet, şehadet haberini şehidin hamile eşine sağlık personeli eşliğinde verdi. Oğullarının şehadet haberi alan Altıok çifti, şehidin eşinin Kayseri’deki evine gitmek üzere yola çıktı.
10 gün sonra baba olacaktı!
Emre Altıok'un eşinin doğumuna çok az kaldığı ve 10 gün sonra baba olacağı öğrenildi.
Şehit Uslu'nun eşi 7 aylık hamile
Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu'nun da (39) şehadet haberi, Bursa'daki anne ve babasına ulaştırıldı. Şehit Uslu'nun eşinin 7 aylık hamile olduğu öğrenildi.