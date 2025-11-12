BIST 10.639
Kastamonu'da ölü bulunan Küçük Osman'ın son görüntüsü yürek burktu

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde annesiyle birlikte cansız bedeni bulunan 5 yaşındaki Osman Helvacı'nın, kaybolmadan önce evde çekilen fotoğrafı yürek burktu.

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde cansız bedenlerine ulaşılan anne Huriye Helvacı ile oğlu Osman Helvacı'nın cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

5 yaşındaki Osman’ın cansız bedenine ulaşan ekipler, kısa süre sonra annesi Huriye Helvacı’nın da cansız bedenini, oğlunun bulunduğu bölgeye yaklaşık 50 metre mesafede buldu.

GÖRÜNTÜSÜ YÜREK SIZLATTI

Huriye Helvacı ile birlikte 2 Kasım'da evlerinden ayrıldıktan sonra kaybolan 5 yaşındaki Osman'ın, kaybolmadan kısa süre önce evde çekilen son görüntüsü yürekleri burktu. 9 gün süren arama çalışmalarının ardından cansız bedenlerine ulaşılan anne Huriye Helvacı ve oğlu Osman Helvacı'nın ölüm nedeni, Ankara Adli Tıp Kurumunda yapılacak otopsi sonrası netleşecek.

