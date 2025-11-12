BIST 10.639
DOLAR 42,24
EURO 48,96
ALTIN 5.591,63
HABER /  GÜNCEL

CHP lideri Özgür Özel'den şehitler için taziye mesajı

CHP lideri Özgür Özel'den şehitler için taziye mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Özel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Azerbaycan'dan kalkıp Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında 20 kahraman askerimizin şehit olduğu haberi yüreklerimizi yaktı. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, silah arkadaşlarına ve milletimize sabır diliyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun."

Turkcell ve Google'dan 1 milyar dolarlık iş birliği
Kastamonu'da ölü bulunan Küçük Osman'ın son görüntüsü yürek burktu
İzmir'de silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Siyah çayda hile yapmışlar! Tarım Bakanlığı markayı ifşa etti
Düşen uçakta şehit olan Serdar Uslu ve Emre Altıok ile ilgili detaylar kahretti
Sosyal medyada doktor paylaşımlarına yeni sınırlama! Resmi Gazete'de yayımlandı
Nagehan Alçı'dan Selahattin Demirtaş iddiası
Ataşehir'de 5 araç birbirine girdi: 3'si ağır 6 yaralı
Bartın'da yıldırımın isabet ettiği iki araç kullanılamaz hale geldi
Anadolu Efes'te seri mağlubiyetler bu kez Bologna'ya kaybettiler
Fenerbahçe Beko Maccabi'yi yendi tribünde polislerle pankart arbedesi
Yaşlılar günde 5 saati televizyon başında geçiriyor
