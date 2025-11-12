BIST 10.639
Turkcell ve Google'dan 1 milyar dolarlık iş birliği

Turkcell, Türkiye'nin dijital dönüşümü için Google Cloud ile stratejik bir işbirliği yaptı. Turkcell, işbirliği kapsamında 2032 sonuna kadar yapacağı yatırımın 1 milyar dolar seviyesinde olacağını öngörüyor.

Türkiye’nin önemli teknoloji ve telekomünikasyon şirketi Turkcell, Google Cloud ile stratejik bir iş birliği anlaşması yaptığını duyurdu.

Google Cloud, Turkcell ile birlikte Türkiye’de yeni bir bulut bölgesi kurmayı planlıyor. Bu adım, Türkiye’de dünya standartlarında dijital altyapının kurulmasını sağlayarak, Turkcell’in veri merkezi ve bulut alanındaki liderliğini pekiştirecek; şirketlerin dijital dönüşümünü hızlandıracak ve yapay zekâ odaklı yeniliklerin önünü açacak.

Turkcell tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, Turkcell ve bağlı ortaklıklarının (Turkcell Grubu) Google ve şirketleri (Google Cloud) ile Google Cloud hizmetlerinin Türkiye'de sunulması ve kurumların bulut teknolojilerini benimsemesini desteklemeyi amaçlayan stratejik bir işbirliğine imza attığı bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu önemli adım, Turkcell'in Türkiye'nin dijital dönüşümünü hızlandırma konusundaki kararlılığını vurgularken, ülkenin dijital ve yapay zeka alanlarında bölgesel bir inovasyon merkezi olarak konumunu güçlendirmesine katkı sağlamaktadır. Turkcell, iş planları kapsamında, veri merkezi kapasitesinin 2032 yıl sonuna kadar mevcut seviyesinin iki katını aşmasını öngörmektedir. Veri merkezi ve bulut gelirlerinin ise aynı dönemde dolar bazında altı katına çıkması hedeflemektedir. Turkcell, bu işbirliği kapsamında 2032 yıl sonuna kadar yapacağı yatırımın 1 milyar dolar seviyesinde olacağını öngörmektedir."

