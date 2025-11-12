Nagehan Alçı'dan Selahattin Demirtaş iddiası

Gazeteci Nagehan Alçı, Selahattin Demirtaş ile ilgili olarak, "Güvendiğim kaynaklardan bana gelen bilgiye göre Selahattin Demirtaş bu hafta tahliye edilecek" iddiasında bulundu.

AİHM'nin 9 yıldır tutuklu olan Demirtaş hakkında verdiği ihlal kararının ardından Gazeteci Nagehan Alçı, Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahat Demirtaş'ın tahliyesi konusunda dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirdi.

Alçı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakıyorum dünden beri konuşuluyor…Güvendiğim kaynaklardan bana gelen bilgiye göre de Selahattin Demirtaş bu hafta tahliye edilecek…" diye yazdı.