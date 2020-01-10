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Büyükçekmece Davası’nda tek tutuklu sanık da tahliye oldu!

31 Mart'taki İstanbul seçimlerinin tekrarlanmasına gösterilen sebeplerden birisi olan Büyükçekmece'deki usulsüzlük iddialarıyla ilgili davanın tek tutuklu sanığı da tahliye edildi.

Büyükçekmece'de 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimleri öncesinde bazı seçmenlerin adreslerini bilgi ve onayları dışında ikamete uygun olmayan yerlere taşıdıkları, bu konuda talimat verdikleri iddia edilen aralarında Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ile yardımcılarının da olduğu 20 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Özgür Samanlı ile aralarında Hasan Akgün'ün de bulunduğu 3 sanık ile avukatları katıldı.

Müşteki olarak AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığını temsilen de bir avukat duruşmada hazır bulundu.

"Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum"

Tutuklu Mehmet Özgür Samanlı'yı belediye personeli olduğu için tanıdığını belirten Hasan Akgün, savunmasında, "Bu konuda savcılığa yaptığım savunmayı aynen tekrar ediyorum. Ancak ilave birkaç hususa değinmek istiyorum. 44 yıldan beri aralıksız belediye ve kamu hizmeti yapıyorum, 6 kez üst üste belediye başkanı seçildim. İlk kez böyle bir olayla karşılaştım. Bu benim için züldür, bu bana ve aileme yapılan bir komplodur. Büyükçekmece halkının tümü beni tanır. Onurum ile görevimi yaptım ve yapmaya da devam edeceğim. Büyükçekmece'nin üzerine oynanan oyunları tüm dünya gördü. Seçimlerle ilgili günlerce yapılan soruşturmada YSK kararını açıkladı. Olayın net ve açık bir şekilde siyasi bir olay olduğunu herkes biliyor. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum." dedi.   Belediye Başkan Yardımcısı Başak Sancar ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek beraatini talep etti. Tutuksuz sanık Talat Üstündağ de Florya'da bir akaryakıt istasyonunda işçi olduğunu ve Hasan Akgün'ü  çalıştığı yerde hissedar olması nedeniyle ismen tanıdığını ifade etti. Üstündağ, "Diğer isimleri tanımam. Olayla alakam yok, beraatimi istiyorum" diye konuştu.

Bu dava telafi edilemeyecek yere gidiyor

Avukat beyanların alınmasının ardından savunma yapan tutuklu sanık Mehmet Özgür Samanlı, "3 ve 7 yaşında olan iki tane çocuğum var. Çocuklarımın psikoljisi bozuldu. Eşim asgari ücretle çalışarak ev geçindirmeye çalışıyor. Bu dava telafi edilemeyecek yere gidiyor. Tek suçum Büyükçekmece Belediyesi'nde personel olarak çalışmaktır. Beraatimi talep ediyorum, bir an önce çocuklarıma kavuşmak istiyorum" ifadesini kullandı.

Tek tutuklu sanık tahliye oldu

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu Samanlı'nın tutuklu geçirdiği süreyi gerekçe göstererek sanığın adli kontrol tedbirleriyle tahliyesine karar verdi. Müşteki AK Parti vekiline savunmalara karşı beyanda bulunması ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

18 yıl 3 aya kadar hapis isteniyor

İddianamede, şüphelilerin "Zincirleme olarak resmi belgede sahtecilik", "Seçme yeterliliği olmayanların seçmen kütüğüne kaydı" ve "seçmen kütüğünün bozulması, çalınması veya yok edilmesi" suçlarından 4 yıldan 18 yıl 3 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor.

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