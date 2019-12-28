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Bursa'da TIR, kamyona çarptı sonra mağazaya daldı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden TIR sürücüsü önce park halindeki kamyona çarptı, sonra mobilya mağazasına çarparak durabildi.

Sabah saat 05.30 sıralarında meydana gelen kazada, İzmir’den Bursa yönüne doğru gitmekte olan alkollü içki yüklü TIR, yoldan çıkarak önce mobilya mağazasının önünde bekleyen kamyona çarptı, sonra mobilya mağazasına girdi.

Mağazanın içerisine giren araçta sıkışan şoför ve yardımcısı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Acil 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrasında TIR'da bulunan yaralılar, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

KAZA ANI KAMERADA
Kaza yapanların baba oğul oldukları öğrenilirken, TIR'ın kaza yaptığı anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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