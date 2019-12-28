OTOMOBİL

Yerli otomobile ilk şarkıyı Murat Kekilli yazdı

Ünlü şarkıcı Murat Kekilli, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla tanıtımı yapılan yerli ve milli otomobile yazdığı şarkıyı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) 2022 yılında üretimine başlayacağı yerli otomobil, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla tanıtıldı. Yerli otomobil tanıtımı dünya genelinde büyük ses getirirken, ünlü isimler de yerli otomobil ile ilgili övgü dolu paylaşımlar yaptı.

Yerli otomobile ilk şarkı yazıldı
Dün tanıtımı yapılan yerli otomobil için ilk şarkı da yazıldı. Ünlü şarkıcı Murat Kekilli, yerli otomobil için yazdığı şarkıyı sosyal medya hesabından "Yerli aracımızın ihtişamı ve güzelliği karşısında eserimizin sönük kalacağını düşünebilirsiniz.Lakin milli duygularımızın kabardığı bir dönemde naçizane paylaşımımızı da hoş göreceğinizi umuyorum" notuyla paylaştı.

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