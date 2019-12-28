Emran Toroğlu'ndan MHK'ye olay çağrı: Kurtul bu kaşarlardan temizlik şart

Beşiktaş, Süper Lig'de 17. haftanın açılış maçında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Vodafone Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya konuk ekipte 12. dakikada Nadir Çiftçi ve 36. dakikada Yasin Pehlivan'ın direkt kırmızı kart görmesi damga vurdu.

Karşılaşmayı A Spor canlı yayınında yorumlayan yazarı Erman Toroğlu, hakem Fırat Aydınus'un kırmızı kart kararlarını çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. İşte Toroğlu'nun o sözleri...

"Gençlerbirliği'nin 2 tane deve dişi gibi oyuncusu yok. (Sio ve Stancu) Maça çıkmadan önce Beşiktaş seyircisi Fırat Aydınus'a tepki gösteriyor. İlk oyuncu atıldıktan sonra baya bir tepki gösteriyor. Helal olsun Beşiktaş seyircisine. Beşiktaş seyircisinin tavrını beğeniyorum, çok şeyde tavır koyuyorlar ve zaman zaman haklılar. Doğru işler yapıyorlar, körü körüne yapmıyorlar.

''Böyle adamdan futbolcu olmaz''

Bir faul oluyor, baya bir faul oluyor hem de. Vida ile Nadir arasında. Vida vidalıktan çıkıyor, ayağını baletin kaldıracağı kadar rakip oyuncunun kafasına kaldırıyor. Net faul. Hakem devam ettiriyor, futbolcu konuşuyor ve sarı kart alıyor. Artık sarı kart aldın, bir halt yeme. Sonra direkt kırmızı kart görüyor. Direkt kırmızı kart görüyorsa küfür etmiştir, etme. Ne kadar çok aptalsınız ya, bazı topçular. Böyle adamdan futbolcu olmaz.

''Fırat uyanık, tahrik etti''

Kardeşim, ne kadar zamandır hakemler konuşuluyor. Beşiktaş'ın geçen hafta canı yanmış. Hakem bir halt yemiş olabilir, sen topunu oyna. Hakem seni tahrik eder, seni attırır. Fırat uyanık, tahrik etti. Cin hakem. Topçuyu yakaladı sazan gibi, attı. Hem de haklı olarak hattı. Ama kazın ayağı öyle değil, at-tı. Attıracak hale getirdi topçuyu uyanık. Sen de sazan gibi gitme. Sana oltayı attı, net faul. Dünyanın neresinde olursa olsun faul, vermedi. Bil ki bir halt yapacak sana. Niye kaşıyorsun, kaşıma. Devam et, 11'e 11 oyna. Sen golünü at. Ne oldu? Arkasında bir pozisyon daha.Gidip direkt adama vurduysa kırmızı kart. Topa müdahale edip topun üzerinde fırtıp adama gidiyorsa kırmızı kart değil, direkt gidiyorsa kırmızı. Tatsız bunlar, tat almıyorum.

''Bu lig dizayn ediliyor''

Ben şimdi Beşiktaş başkanı ve yönetimine soruyorum.Verdiğiniz dilekçeyi bu maçtan sonra geri çekecek misiniz. 1.pozisyonda bu kaşar vermediği faul ile Nadir'i tahrik ediyor. 2.pozisyonda oyuncu topa değiyor. Günah kaşarlar günah. Bu lig dizayn ediliyor!.

''Artık yeter, bunlardan kurtulmak lazım''

Bir temizlik yapmak şart. Geçen hafta Cüneyt Çakır, bu hafta Fırat Aydınus… Bunlar eski kaşar ama bunlardan tost bile olmaz. Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus'tan bir şey olmaz artık. İkisi de MHK'ya oynuyor. Rahatsız ederler seni. Artık yeter, bunlardan kurtulmak lazım. Zekeriya Alp’e tavsiyem bunu yapması."