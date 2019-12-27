POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret zammı açıklaması

2020 yılı asgari ücretine yüzde 15 zam kararı alınmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yerli otomobil tanıtım töreninde açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücretle ilgili 'jestimizi yaparız'" demişti. Dün açıklanan yüzde 15.3 oranındaki zam kamuoyunda düşük bulunurken, TÜRK-İŞ toplantıyı terketmişti. 

Erdoğan'ın zamma ne diyeceği merak konusuydu. Cumhurbaşkanı yerli otomobilin tanıtımında asgari ücret zammına ilişkin şunları söyledi:

-Dün 2 bin 325 lira olarak açıklanan 2020 asgari ücret rakamının ülkemize, iş verenlerimize, çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Şimdi bunun üzerinde de spekülasyonlar yapıyorlar. Biz iş başına gelirken bir söz verdik. Ne dedik? İşçimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz dedik. Bu ne demektir? Biz hiçbir zaman enflasyonun altında bir asgari ücret belirlemeyeceğiz. Şimdi de aynı şekilde bunu enflasyonun üç dört puan üstünde yola devam edeceğiz. “Biz istediğimiz gibi de asgari ücreti belirleyelim…” Bu çark dönecek arkadaş.

-Bizim sözümüz ne? İşçimizi ezdirmeyeceğiz, ezdirmedik bugüne kadar. Enflasyonun üç puan üzerinde yapılan artış sonunda, asgari ücret 2002’ye göre reel olarak %154 düzeyinde yükselmiş bulunuyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan'dan "Türkiye'nin Otomobili" paylaşımı: Aşamayacağımız engel yoktur
Yeni metrobüs aracı test aşamasında
Kuşkonmazın faydaları neler kemik ağrılarını kesiyor!
Erdoğan'ı yerli otomobil tanıtımında o detay kızdırdı değiştirin talimatı verdi
Yerli otomobilin örtüsü açıldı ilk siparişi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi
Jestimizi yaparız demişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret zammı açıklaması
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Hande Kazanova 30 Aralık-5 Ocak haftası burç yorumları
Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobili kullandı
İşsizlik maaşı 2020 ne oldu işsizlik maaşı nasıl alınır?
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit yerli otomobili törenin de
Erdoğan "Türkiye'nin Otomobili" tanıtım toplantısında konuştu
AGİ maaşın içinde mi ödenir iş verene cezası var mı?
Yerli otomobilin görüntüleri! Biri kırmızı SUV diğeri beyaz binek
2020 AGİ ödemesi evli ve eşi çalışmayan 1 çocuklu ne kadar alacak?