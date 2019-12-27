Yerli otomobilin özelliklerini Gürcan Karakaş anlattı

Türkiye'nin otomobili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, katılımıyla Gebze'de gerçekleştirilen "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" ile tanıtılırken TOGG CEO'su Gürcan Karakaş açıklamalarda bulundu.

''15 yıl içinde 5 modelimiz olacak''

Toplantıda konuşan TOGG CEO'su Gürcan Karakaş şunları söyledi: "Dünyada oyunun kuralları değişiyor. Otomobil akıllı bir cihaza dönüşmekte. Projeye başlamadan önce 18 şirketi inceledik. Fikri mülkiyeti yüzde 100 bizim olan bir otomobilden bahsediyoruz. 15 yıl içinde 5 modelimiz olacak.

''30 dakikanın altında şarj imkanı sağlıyoruz''

Neden SUV'u seçtik? Dünyanın en büyük segmenti. Yüzde 95'i ithal olan bir segment. Markanın adlandırma sürecini önümüzdeki senenin ortasında tamamlamayı düşünüyoruz. 500 km menzili olacak ve 30 dakikanın altında şarj imkanı sağlıyoruz. Bataryasını sıfırdan geliştirdik. Aracın holografik asistanı var."