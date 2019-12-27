Erdoğan "Türkiye'nin Otomobili" tanıtım toplantısında konuştu

Yerli otomobil tanıtım töreninde sahneye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalar yaptı:

Bugün ülkemiz için tarihi bir güne, Türkiye'nin 60 yıllık rüyasının gerçeğe dönüşmesine hep birlikte şahitlik ediyoruz. Bu iş için 100'ün üzerinde Türk mühendis gecesini gündüzüne kattı. İlk ön siparişini buradan veriyorum Recep Tayyip Erdoğan olarak, şahsım adına ilk ön siparişi de buradan veriyorum. Seri üretime geçtiğimizde, Avrupa'nın klasik olmayan, doğuştan elektrikli ilk ve tek SUV modelinin inşallah sahibi olacağız.

Hayalimiz tasarımcı ve mühendislerimizin emekleriyle yoğrulan,milli teknolojilerle üretilen, dünyaya adımızı duyuracak otomobile sahip olmak. Devrimin hikayesi aynı zamanda bize hayallerimizin nasıl kabusa dönüştürüldüğünün de hikayesi.

Engel olan zihniyet bugün yine faaliyette

Kayseri'deki uçak fabrikasına sipariş verilmesine, dışarıdan alınan siparişlerin ihraç edilmesine engel olan zihniyet bugün yine faaliyette.

Devrim üretilirken, “Türkler otomobil üretemez” diye kampanya başlatılıyor

Devrim üretilirken, “Türkler otomobil üretemez” diye kampanya başlatılıyor. İşin ilginç yanı dönemin sanayi bakanının da buna katılmış olması… Nerelerden geçmişiz ya. Bu teşebbüs hayata geçirilebilseydi bugün Türkiye bambaşka yerde olurdu.

Erbakan'ı rahmetle minnetle yad ediyorum

Ülkemizin ilk motor fabrikası teşebbüsünü başlatan sanayileşme fikrinin yılmaz savunucusu Necmeddin Erbakan Hocamızı rahmetle minnetle yad ediyorum.

İzin vermeyeceğiz

Devrim otomobilinin yolda kalmasını, projeyi boğma kampanyasına çevirenler, aynı şeyi yapmaya çalışacaklardır. Ama izin vermeyeceğiz.