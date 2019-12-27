POLİTİKA

Erdoğan "Türkiye'nin Otomobili" tanıtım toplantısında konuştu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin Otomobili" tanıtım toplantısında konuştu.

Yerli otomobil tanıtım töreninde sahneye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalar yaptı:

Bugün ülkemiz için tarihi bir güne, Türkiye'nin 60 yıllık rüyasının gerçeğe dönüşmesine hep birlikte şahitlik ediyoruz. Bu iş için 100'ün üzerinde Türk mühendis gecesini gündüzüne kattı. İlk ön siparişini buradan veriyorum Recep Tayyip Erdoğan olarak, şahsım adına ilk ön siparişi de buradan veriyorum. Seri üretime geçtiğimizde, Avrupa'nın klasik olmayan, doğuştan elektrikli ilk ve tek SUV modelinin inşallah sahibi olacağız. 

Hayalimiz tasarımcı ve mühendislerimizin emekleriyle yoğrulan,milli teknolojilerle üretilen, dünyaya adımızı duyuracak otomobile sahip olmak. Devrimin hikayesi aynı zamanda bize hayallerimizin nasıl kabusa dönüştürüldüğünün de hikayesi.

Engel olan zihniyet bugün yine faaliyette

Kayseri'deki uçak fabrikasına sipariş verilmesine, dışarıdan alınan siparişlerin ihraç edilmesine engel olan zihniyet bugün yine faaliyette.  

Devrim üretilirken, “Türkler otomobil üretemez” diye kampanya başlatılıyor

Devrim üretilirken, “Türkler otomobil üretemez” diye kampanya başlatılıyor. İşin ilginç yanı dönemin sanayi bakanının da buna katılmış olması… Nerelerden geçmişiz ya. Bu teşebbüs hayata geçirilebilseydi bugün Türkiye bambaşka yerde olurdu. 

Erbakan'ı rahmetle minnetle yad ediyorum

Ülkemizin ilk motor fabrikası teşebbüsünü başlatan sanayileşme fikrinin yılmaz savunucusu Necmeddin Erbakan Hocamızı rahmetle minnetle yad ediyorum.

İzin vermeyeceğiz

Devrim otomobilinin yolda kalmasını, projeyi boğma kampanyasına çevirenler, aynı şeyi yapmaya çalışacaklardır. Ama izin vermeyeceğiz.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan'dan "Türkiye'nin Otomobili" paylaşımı: Aşamayacağımız engel yoktur
Yeni metrobüs aracı test aşamasında
Kuşkonmazın faydaları neler kemik ağrılarını kesiyor!
Erdoğan'ı yerli otomobil tanıtımında o detay kızdırdı değiştirin talimatı verdi
Yerli otomobilin örtüsü açıldı ilk siparişi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi
Jestimizi yaparız demişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret zammı açıklaması
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Yerli otomobilin görüntüleri! Biri kırmızı SUV diğeri beyaz binek
Mustafa Varank'tan Yerli Otomobil tanıtımında önemli açıklamalar
İşsizlik maaşı 2020 ne oldu işsizlik maaşı nasıl alınır?
Rifat Hisarcıklıoğlu açıkladı! İlk araç ne zaman çıkacak
Yerli otomobilin özelliklerini Gürcan Karakaş anlattı
AGİ maaşın içinde mi ödenir iş verene cezası var mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Devrim'in direksiyonuna geçerek poz verdi
2020 AGİ ödemesi evli ve eşi çalışmayan 1 çocuklu ne kadar alacak?