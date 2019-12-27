Mustafa Varank'tan Yerli Otomobil tanıtımında önemli açıklamalar

Tüm Türkiye'nin nefesini tutup beklediği Yerli Otomobil tanıtım günü geldi çattı. Gururumuz yerli otomobilin tanıtımını yapılıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" programında detayları paylaştı.

Varank'ın konuşmasından notlar;

Ülkemizin teknoloji üssü Bilişim Vadisi’nin resmi açılışı ve TOGG’un yeniliğe yolculuk buluşması vesilesiyle bir araya geldik. Hepiniz hoş geldiniz ve şeref verdiniz diyor, milletimizi ve sizleri saygıyla selamlıyorum. 2002 yılında 36 milyar dolar ihracat yapabilen bunu da düşük sektörel çeşitlilikle gerçekleştiren bir sanayi altyapısına sahiptik. Sizin liderliğinizde 17 yılda güçlü bir ARGE ve girişimcilik ekosistemi oluşturduk. Bugün artık 170 milyar dolara ulaşan bir ihracat hacmine sahibiz. Savunma sanayinde tüm dünyanın konuştuğu yeni bir başarı hikayemizi yazdık. Yüzde 20’lerde olan yerlilik oranını yüzde 70’lere çıkardık.

'Cumhurbaşkanımız birazdan güzel müjdeler verecek'

Bugün de ekonomik ve teknolojik bağımsızlığımızı güçlendirme yolunda ülkemizin en büyük teknoparkı bilişim vadisini resmen açıyoruz.

Bilişim Vadisi’nin paydaşları olan kamu, üniversite, sanayi ve STK’lar güçlü bir sinerji oluşturacaklar. Buradaki somut projelerle küresel markalarımızın oluşmasına ve Türk girişimlerinin ortaya çıkmasını sağlayacağız. Birazdan sayın cumhurbaşkanımız bilişim vadisinin geleceğiyle ilgili güzel müjdeler verecek.