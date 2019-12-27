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Eklenme Tarihi:
27.12.2019 22:54
60 saniyede bugün (27 Aralık 2019)
Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti...
Anadolu Ajansı
0
27 Aralık 2019 Cuma; Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti...
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