MEDYA

Savaşçı 88. bölüm 2. fragmanı

Savaşçı dizisi 88. yeni bölümüyle 29 Aralık 2019 Pazar akşamı FOX'ta olacak. Savaşçı'nın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Savaşçı 88. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Savaşçı'nın yeni bölümünde neler olacak? Savaşçı 29 Aralık 2019 Pazar akşamı FOX'ta...

Özel Kuvvetler Komutanlığı’na, kamuoyunda bilinen adıyla Bordo Bereliler'e mensup bir timin destansı hikayesini anlatan Savaşçı, bir dönem Bordo Bereliler’in seçkin birliklerinden olan ünlü Kılıç Timi, komutanları Albay Halil İbrahim Kopuz ve Yüzbaşı Kağan Bozok’un hapisten çıkıp tekrar timi toplamaları ve göreve dönüşleriyle başlar.

Üstün beceri, görev duygusu ve sonsuz vatan sevgisiyle Kılıç Timi, ülkenin ihtiyaç duyduğu her noktada görev alacak, Türkiye’nin sıkılmış yumruğu, bükülmez bileği olacaktır. Aşklarını, özlemlerini, yaşadıkları türlü zorlukları omuzlarında taşıyan bu genç adamlar, kendilerini adadıkları vatan için her şeylerini fedaya hazırdırlar.

Çünkü onlar için “Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır..!

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Rıdvan Dilmen: MHK, gitmemek için emzik dağıtıyor
Beşiktaş Gençlerbirliği maçı golleri ve geniş özeti
Libya Türkiye'den askeri destek talep etti
Rusya'nın yenilmez silahı Avangard kullanıma hazır
Kayseri'de bir anne doğumda ikizleri ile birlikte öldü
Hafter'e yakın medya Erdoğan'ın Tunus ziyaretini çarpıttı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Tozkoparan 39. bölüm 2. fragmanı
İstanbul Eminönü’ndeki tarihi balıkçılara ilişkin yeni karar
Masterchef Türkiye kim elendi? Masterchef kim gitti finale kalan isim
60 saniyede bugün (27 Aralık 2019)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret zammı açıklaması
İşsizlik maaşı 2020 ne oldu işsizlik maaşı nasıl alınır?
Hande Kazanova 30 Aralık-5 Ocak haftası burç yorumları
AGİ maaşın içinde mi ödenir iş verene cezası var mı?