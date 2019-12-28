MAGAZİN

Ünlü sunucu Müge Dağıstanlı'nın babası ölü bulundu

Sunucu ve gazeteci Müge Dağıstanlı'nın babası, Antalya’da yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

İhlas Haber Ajansı

Edinilen bilgiye göre olay, saat 13.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi 1994 Sokak üzerindeki bir sitenin giriş kat dairesinde meydana geldi. Yalnız yaşayan 79 yaşındaki Güngör Abdullah Dağıstanlı’dan birkaç gündür haber alamayan yakınları eve geldi. Kapıyı çalmalarına rağmen cevap alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Site yöneticisi ile daireye giren polis ekipleri Dağıstanlı’yı banyoda hareketsiz şekilde gördü. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Dağıstanlı’nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından Dağıstanlı’nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Güngör Abdullah Dağıstanlı’nın, sunucu ve gazeteci Müge Dağıstanlı’nın babası olduğu öğrenildi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya tezkeresi konusunda liderlere bilgi verecek
Trabzonspor - Kayserispor / CANLI İZLE
Ankaragücü Denizlispor maçında galip gelen olmadı
Kanal İstanbul referanduma götürülecek mi AK Partili Naci Bostancı açıkladı
Uyuz hastalığı nedir yoğun kaşıntı ve döküntülere yol açıyor!
Devlet Bahçeli'den Libya tezkeresi kararı ve yerli otomobil açıklaması
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Sosyete kasabı Nusret Gökçe 'para parayı çeker' deyip bakın ne yaptı
Gürcan Karakaş TOGG yerli otomobilin tasarımı ve iç dizaynını CNN TÜRK'te anlattı
Kerimcan Durmaz'a Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş çıplak fotoğraflarını attı ifşa oldu
Şirinevler durağında bir yolcuya metrobüs çarptı
Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak yeni açıklama geldi
2020'nin trafik cezaları! Zam sonrası hangi ihlale kaç para ceza kesilecek?
Fenomen gelin adayı Naz Mila'nın dansı olay oldu
Masterchef Türkiye kim elendi? Masterchef kim gitti finale kalan isim