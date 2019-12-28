MAGAZİN

Sosyete kasabı Nusret Gökçe 'para parayı çeker' deyip bakın ne yaptı

Sosyetik kasap Nusret Gökçe, sosyal medya hesabından "Para parayı çeker" diyerek bir video paylaştı.

Birçok yerde Et restoran zinciri bulunan sosyetik kasap Nusret Gökçe, yine sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı bir paylaşımla adından söz ettirmeyi başardı. 

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Nusret Gökçe, yüzlerce Milli Piyango bileti aldı.  Gökçe, son olarak yüzlerce Milli Piyango bileti alarak Instagram hesabından paylaştı.

Yaklaşık 2 milyar dolar değerinde serveti olan Gökçe, aldığı biletleri "Para parayı çeker dedi" ve "Sana amorti çıkacak dedi" notlarıyla paylaştı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya tezkeresi konusunda liderlere bilgi verecek
Trabzonspor - Kayserispor / CANLI İZLE
Ankaragücü Denizlispor maçında galip gelen olmadı
Kanal İstanbul referanduma götürülecek mi AK Partili Naci Bostancı açıkladı
Uyuz hastalığı nedir yoğun kaşıntı ve döküntülere yol açıyor!
Devlet Bahçeli'den Libya tezkeresi kararı ve yerli otomobil açıklaması
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Gürcan Karakaş TOGG yerli otomobilin tasarımı ve iç dizaynını CNN TÜRK'te anlattı
Şirinevler durağında bir yolcuya metrobüs çarptı
Kerimcan Durmaz'a Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş çıplak fotoğraflarını attı ifşa oldu
Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak yeni açıklama geldi
Fenomen gelin adayı Naz Mila'nın dansı olay oldu
2020'nin trafik cezaları! Zam sonrası hangi ihlale kaç para ceza kesilecek?
Somali'deki terör saldırısında 90 ölü! Aralarında 4 Türk mühendis de var deniliyor
Masterchef Türkiye kim elendi? Masterchef kim gitti finale kalan isim