Sosyete kasabı Nusret Gökçe 'para parayı çeker' deyip bakın ne yaptı

Birçok yerde Et restoran zinciri bulunan sosyetik kasap Nusret Gökçe, yine sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı bir paylaşımla adından söz ettirmeyi başardı.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Nusret Gökçe, yüzlerce Milli Piyango bileti aldı. Gökçe, son olarak yüzlerce Milli Piyango bileti alarak Instagram hesabından paylaştı.



Yaklaşık 2 milyar dolar değerinde serveti olan Gökçe, aldığı biletleri "Para parayı çeker dedi" ve "Sana amorti çıkacak dedi" notlarıyla paylaştı.