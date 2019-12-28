Somali'deki terör saldırısında 90 ölü! Aralarında 4 Türk mühendis de var deniliyor

Afrika ülkelerinden Somali'nin başkenti Mogadişu'da Maliye Bakanlığı yakınlarında korkunç bir patlama meydana geldi.

Bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda en az 90 kişinin hayatını kaybettiği 60 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Ölüler arasında 4 Türk mühendisin olduğu söyleniyor

Güvenlik ve Askeri Strateji Uzmanı Abdullah Ağar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, korkunç saldırıda ölenlerin arasında 4 Türk mühendisin de yer aldığının öne sürüldüğünü söyledi.