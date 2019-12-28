DÜNYA

Somali'deki terör saldırısında 90 ölü! Aralarında 4 Türk mühendis de var deniliyor

Dünyayı sarsan terör saldırısı haberi Somali'nin başkenti Mogadişu'dan geldi. Bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda en az 90 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Ölenler arasında 4 Türk mühendisin olduğu iddia ediliyor.

Afrika ülkelerinden Somali'nin başkenti Mogadişu'da Maliye Bakanlığı yakınlarında korkunç bir patlama meydana geldi.

Bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda en az 90 kişinin hayatını kaybettiği 60 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Ölüler arasında 4 Türk mühendisin olduğu söyleniyor

Güvenlik ve Askeri Strateji Uzmanı Abdullah Ağar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, korkunç saldırıda ölenlerin arasında 4 Türk mühendisin de yer aldığının öne sürüldüğünü söyledi.

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