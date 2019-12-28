OTOMOBİL

Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak yeni açıklama geldi

Yerli otomobil fiyatı ne kadar olacak sorusu merak konusu olurken, konuya ilişkin kritik açıklama Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş'tan geldi.

Yerli otomobil dün tanıtıldı. 2 yıl sonra piyasaya çıkacak olan modellerin fiyatı açıklanmadı. Fiyatına ilişkin çok sayıda spekülasyonlar yapıldı. 150 bin lira ila 350 bin lira arasında fiyatlar dile getirildi. Konuya ilişkin son acıklama Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş'tan geldi. Karakaş, bugün CNN Türk'te Hakan Çelik'in programına konuk oldu ve fiyatı ve merak edilenleri bilinmeyenleri anlattı. 

Yerli otomobilin fiyatı
2 sene sonrası için fiyat vermek doğru olmaz. Bu otomobil kimden pazar payı alır diye düşünüp ona göre fiyat belirlenecektir. Yurt dışından otomotiv sektöründe söz sahibi arkadaşlarım kendi aralarında "Bakın Türkiye'de neler oluyor" diye birbirlerine mesajlar atmışlar.

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