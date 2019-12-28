Gürcan Karakaş TOGG yerli otomobilin tasarımı ve iç dizaynını CNN TÜRK'te anlattı

Yerli otomobilin dün ki tanıtımı sonrası üretici grup TOGG’un CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş yerli otomobilin tasarımı ve iç dizaynını CNN TÜRK’te Hakan Çelik’e anlattı. Gürcan Karakaş, direksiyon koltuğuna geçen Hakan Çelik’e yerli otomobilin dizaynını anlattı. İşte, teknolojinin en son imkanlarını Selçuklu çizgileriyle buluşturan yerli otomobilin mest eden iç dizaynı…

Uçtan uca ekran Avrupa'da ilk

Canlı yayında anlatılan özelliklere göre yerli otomobilin tasarımında en göze çarpan alan panolarının olduğu bölümün uçtan uca ekranla kaplı oluşu… Ekran üç bölümden oluşuyor. Biri şoförün önündeki göstergelerin yer aldığı bölüm. Diğer, takvim hava durumu ve saat gibi bilgilerin yer aldığı ve arka koltuktan da görünen bölüm. Diğeri ise şoförün yanında oturan yolcunun önündeki bölüm… Uçtan uca bilgi ekranın bir örneği daha bulunmuyor. Bu tasarımıyla yerli otomobil 2020 yılında Avrupa’da ilk olacak.

Teknolojik donanımı uçak kokpitinde hissettiriyor

Kumanda panelinin ergonomikliği sayesinde ise şoför elini kaldırmadan kumandayı kullanabilecek. Motor genişliği olmadığı için de araç içerisinde kullanıma açık alan diğer otomobillerden daha fazla… Yerli tedarikçilerden karşılanan ahşap ve deri ise direksiyon kolunu süslüyor. Teknolojik donanımıyla uçak kokpitindeymiş hissi veren otomobil döşemelerdeki Selçuklu desenleriyle de milli izler taşıyor. Genel olarak tasarıma bakıldığında ise yerli izleri taşıyan bununla birlikte de teknolojinin son olanaklarını bünyesinde barındıran bir tasarıma sahip olduğu gözlemlenebiliyor.