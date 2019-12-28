AK Parti'den 7. Olağan Kongre süreci başladı özel video yayınlandı
AK Parti bugün sosyal medya hesabından paylaştığı filmle 7. Olağan Kongre sürecini başlatmış oldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da konuya ilişkin olarak, "7. Olağan Kongre Sürecimizi “Türkiye İçin İnandığın Yolda Yürü” diyerek başlatıyoruz. Kongrelerimizin tüm teşkilatlarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum" açıklamasında bulundu.
AK Parti sosyal medya hesabı üzerinden bugün yayınladığı yaplaşımla “İnandığın Yolda Yürü” sloganını kullanarak 7. Olağan Kongre sürecinin kampanyasını resmen başlattı.
TANITIM FİLMİNİ ERDOĞAN SESLENDİRDİ
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendi seslendirdiği mektubu ile birlikte asıl film bugün görücüye çıktı.
AK Parti kadrolarının 7. Olağan Büyük Kongre’ye “Türkiye İçin İnandığın Yolda Yürü” sloganı ile gittiği açıklandı.
İŞTE O FİLM...