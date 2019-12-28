AK Parti'den 7. Olağan Kongre süreci başladı özel video yayınlandı

AK Parti sosyal medya hesabı üzerinden bugün yayınladığı yaplaşımla “İnandığın Yolda Yürü” sloganını kullanarak 7. Olağan Kongre sürecinin kampanyasını resmen başlattı.

TANITIM FİLMİNİ ERDOĞAN SESLENDİRDİ

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendi seslendirdiği mektubu ile birlikte asıl film bugün görücüye çıktı.

AK Parti kadrolarının 7. Olağan Büyük Kongre’ye “Türkiye İçin İnandığın Yolda Yürü” sloganı ile gittiği açıklandı.

İŞTE O FİLM...