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Müge Anlı'da Zeynep Ergül itiraf etti cinayette kan donduran detay

Müge Anlı'nın programında Zeynep Ergül'ün itiraf ettiği Mehmet Muharrem Erbay'ın cinayetinde ceset parçaları ile ilgili bir itirafta Hatice Ergül'den gelirken olayın her ayrıntısı kan dondurdu.

Her yerde Müge Anlı'ya çıkacağım cinayeti anlatacağım diyerek kardeşlerini tehdit eden Zeynep Ergül kızını bulmak bahanesiyle programa katıldı. Mehmet Muharrem Erbay olayı da bundan sonra çözülmeye başlandı.

Zeynep Ergül, Mehmet Muharrem Elbay cinayetini kabul etmese de boşandığı eşi Ercan Bozkurt her şeyi itiraf etti. Zeynep Ergül her defasında duyumlarından söz etmiş ve çevresindeki insanlara ise "Evimin yanındaki bahçeye su kuyusu açtık. Ancak orada su çıkmadı. Ben,eşim ve Cahit, Mehmet'in ölüsünü buraya attık. Üzerine de asit döktük arasalar da bulamazlar. Müge Anlı bile aradı bulamadı" açıklamalarını yaptığı ortaya çıkmıştı.

Zeynep Ergül bütün bu suçlamaları reddetmişti. Ancak Zeynep hanımın cinayetin içinde olduğunu eski eşi Ercan Bozkurt ifadesinde her şeyi itiraf etti. Ercan beyden sonra bir itiraf da Hatice Ergül'den geldi.

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