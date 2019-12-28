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Yasemin Sakallığlu'nun yerli otomobil videosu izleyicileri kahkahaya boğdu

Son olarak Jet Sosyete dizisinde rol alan genç oyuncu Yasemin Sakallıoğlu, yerli otomobilin evlerindeki tepkilerini içeren bir video çekti. Oyuncunun videosu izleyenleri kahkahaya boğdu

Sosyal medya hesabından yayınladığı videolarla kısa sürede fenomen olan ve sonrasında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ile Jet Sosyete dizilerinde yer alan Yasemin Sakallıoğlu, son videosuyla kahkahaya boğdu.

Türklerin yerli otomobil tepkilerini canlandırdı
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve çektiği eğlenceli videolarla herkesi kırıp geçiren Yasemin Sakallıoğlu, yerli otomobil videosuyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Sakallıoğlu, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla tanıtılan yerli otomobilin Türkiye'deki bazı evlerdeki tepkisini içeren bir video çekti. Anne tarafından Rizeli olan Sakallıoğlu'nun videonun sonunda Karadeniz şivesiyle yaptığı taklit herkesi kırdı geçirdi.

Selin Ciğerci sessiz kalmadı
Yasemin Sakallıoğlu'nun videosuna yakın arkadaşı olan fenomen ve DJ Selin Ciğerci'de tepkisiz kalamadı. Ciğerci, kısa sürede binlerce beğeni ve paylaşım alan fotoğrafa "2. ben" diyerek bir sürü kahkaha emojisi koydu.

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