Burhanettin Duran TDT temsilcisiyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman ile bir araya geldi. Görüşmede, Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında dezenformasyonla mücadelede kurumsal dayanışmanın artırılması, ortak iletişim stratejilerinin güçlendirilmesi ve medya alanında kalıcı işbirliği mekanizmalarının oluşturulması ele alındı.Abone ol
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman ile bir araya geldi.
Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen güçlü iletişim vizyonu doğrultusunda düzenledikleri Türk Devletleri Dezenformasyonla Mücadele Forumu'na katılan TDT Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman ile verimli görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen güçlü iletişim vizyonu doğrultusunda düzenlediğimiz Türk Devletleri Dezenformasyonla Mücadele Forumu'na katılan Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Dr. Ömer Kocaman ile verimli bir görüşme… pic.twitter.com/fM9jS9KdmW— Burhanettin Duran (@burhanduran) December 18, 2025
"SAYIN KOCAMAN'A FORUMUMUZA TEŞRİFLERİNDEN VE KATKILARINDAN DOLAYI TEŞEKKÜR EDİYORUM"
İletişim Başkanı Duran, şunları kaydetti:
"Görüşmemizde Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında dezenformasyonla mücadelede kurumsal dayanışmanın artırılması, ortak iletişim stratejilerinin güçlendirilmesi ve Türk dünyasında medya alanında kalıcı işbirliği mekanizmalarının oluşturulması konularını ele aldık. Sayın Kocaman'a forumumuza teşriflerinden ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum."