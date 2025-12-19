BIST 11.335
Trump'tan Ukrayna'yı şoke eden açıklama

Trump'tan Ukrayna'yı şoke eden açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmeye yönelik müzakerelerde tarafların sonuca yakın olduğunu belirterek, Kiev yönetimine zamanın aleyhlerine işlediği uyarısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşı sona erdirmek amacıyla yürütülen diplomatik görüşmelere ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.

Müzakere sürecinin gidişatını değerlendiren Trump, tarafların bir sonuca varmaya yakın olduğunun sinyalini verdi.

"UKRAYNA'NIN HIZLI HAREKET ETMESİNİ UMUYORUM"

Görüşmelerin seyrine ilişkin endişesini de dile getiren Trump, Kiev yönetimine zamanın aleyhlerine işlediği uyarısında bulundu.

Hafta sonu Miami'de yapılacak ve Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Kremlin'den gelecek temsilciyi ağırlayacağı görüşmelere ilişkin konuşan Trump, "Ukrayna'nın hızlı hareket etmesini umuyorum. Ukrayna'nın hızlı hareket etmesini umuyorum çünkü Rusya orada ve onlar zaman harcadıkça Rusya fikrini değiştiriyor" ifadelerini kullandı.

"DÜŞMANLIK VE NEFRET ANLAŞMAYI ZORLAŞTIRIYOR"

Savaşın sona erdirilmesinin başlangıçta "daha kolay" olarak düşünen Trump, mevcut süreçte durumun tersine döndüğünü aktardı ve sahadaki gerçekliğe vurgu yaptı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki derin düşmanlık ve nefretin, anlaşmaya varılmasını beklediği durumdan biraz daha zor hale getirdiğini belirten Trump, "Ancak bunu başarabilme şansımız var, belki de yakında" diyerek tamamladı.

GÖZLER CUMARTESİDE

ABD medyasına konuşan ve adı açıklanmayan bazı yetkililer, Miami'de cumartesi günü yapılması beklenen görüşmelere bir Rus yetkilinin katılacağını teyit etmişti. Aynı haberlerde, söz konusu ismin, Rusya Varlık Fonu Başkanı Kirill Dmitriev olduğu da belirtilmişti.

