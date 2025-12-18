Türkiye Kupası A Grubu’nda Galatasaray, sahasında ağırladığı Başakşehir’i 1-0 mağlup etti. Rams Park’ta oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golü 22. dakikada Ahmed Kutucu kaydetti.

Türkiye Kupası A Grubu'nda Galatasaray, sahasında Başakşehir'i konuk etti.

Rams Park'ta oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip 1-0 kazandı.

Galatasaray'ın tek golü 22'de Ahmed Kutucu'dan geldi.

Bu sonucun ardından Galatasaray, Türkiye Kupası'na 3 puanla başladı. Başakşehir ise henüz puanla tanışamadı.

Galatasaray, Türkiye Kupası'ndaki ikinci maçında Fethiyespor deplasmanına konuk olacak.

Başakşehir ise sahasında Boluspor'u konuk edecek.

Galatasaray 1 - 0 Başakşehir

90'Maç Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

90'Maçın sonuna 5 dakika ilave edildi.

88'VAR incelemesinin ardından oyun endirekt serbest vuruşla başladı.

88'Başakşehir'de Selke, Arda'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi ancak öncesinde ofsayt bayrağı havada.

61'Sağ kanattan savunmanın arkasına sarkan Barış Alper topu altıpas içindeki Icardi'ye çevirdi. Icardi'nin vuruşu kaleciden döndü. Seken topa Icardi tekrar vurdu kaleci topu kornere çeldi.

58'Sol kanattan Brnic'in sağ ayağıyla uzak direğe yaptığı vuruşu Günay çıkardı.

50'Sol çaprazdan ceza sahasına giren Icardi'nin vuruşuna son anda savunma ayak koydu.

46'İkinci yarı başladı.

İlk yarı sona erdi.

45'İlk yarının sonuna 1 dakika ilave edildi.

38'Galatasaray bu dakikalarda topla daha fazla oynayan taraf.

29'Başakşehir atağında sol kanattan ceza sahasına giren Bertuğ, topu sağındaki Shomurodov'a bıraktı. Top Günay'ı geçti ancak Shomurodov topu auta attı.

23'Galatasaray önde baskıyla topu kaptı. Ahmed Kutucu, kazanılan topun ardından golü attı ancak hakem öncesinde faul kararı verdi.

22'GOL! Ahmed Kutucu topu ağlara gönderdi. Sol kanattan ceza sahasına giren Ahmed Kutucu, yakın direğe net bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi ve Galatasaray'ı öne geçirdi.

9'Sallai'nin uzaktan şutunu kaleci Muhammed, direğin dibinden kornere çeldi.

8'Maçın ilk dakikalarında Galatasaray daha baskılı oynayan taraf. Ancak henüz net bir pozisyon yok.

1'İlk düdük çaldı ve maç başladı.

Galatasaray - Başakşehir ilk 11'ler

Galatasaray: Günay, Sallai, Arda, Abdülkerim, Kazımcan, İlkay, Sara, Sane, Gökdeniz, Ahmed, Icardi.

RAMS Başakşehir: Muhammed, Onur Bulut, Opoku, Hamza, Ömer Ali, Berat, Kaluzinski, Ivan, Da Costa, Bertuğ, Shomurodov.