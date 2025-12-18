Altın fiyatları yeniden çıkışa geçti! Gram altın o seviyeye ulaştı...

Küresel belirsizlikler ve güvenli liman talebindeki artışın etkisiyle altın fiyatlarında yükseliş eğilimi sürüyor. Piyasalarda gram altın 6 bin TL’den alınırken 6 bin 79 TL’den satılıyor, günlük değişim yüzde 0,69 olarak kaydedildi.Abone ol
Piyasalarda gram altının alış fiyatı 6 bin TL, satış fiyatı ise 6 bin 79 TL seviyesinde seyrediyor. Gram altında günlük değişim yüzde 0.69 seviyesinde gerçekleşti.
Ons altın ise 4 bin 359 dolar seviyesine yükseldi. Altın fiyatları günün son saatlerinde yukarı yönlü hareketini sürdürüyor.