Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde ikinci toplantı tamamlanırken, 2026’da geçerli olacak rakam henüz netleşmedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde yapılan toplantıda Hazine ve Maliye ile Ticaret Bakanlıkları ve TÜİK’in paylaştığı ekonomik veri ve raporlar ele alındı.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren ve toplumun geniş kesinlerinin takip ettiği asgari ücret görüşmelerinde yeni bir aşamaya gelindi.

İKİNCİ TOPLANTI SONA ERDİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamındaki ikinci toplantı sona erdi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, asgari ücretin belirlenme sürecinin, sosyal diyalog anlayışı çerçevesindeki görüş ve değerlendirmelerle devam ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2026 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ikinci toplantısını bugün yaptığı anımsatılarak, toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı temsilcilerinin hazırladığı raporları komisyonla paylaştığı kaydedildi.

EKONOMİK GÖSTERGELER MASAYA GELECEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde ilk toplantısını 12 Aralık'ta gerçekleştiren komisyonun bugünkü toplantısında temel ekonomik göstergeler masaya geldi.

Toplantıya Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay'ın başkanlık etti. Hazine ve Maliye ile Ticaret Bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri, asgari ücret zammına alt yapı oluşturacak ekonomik veri ve raporları paylaştı.

Toplantıda işveren temsilcileri yer alırken işçi temsilcileri bulunmadı.

"RAKAM BELLİ DEĞİL"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan görüşme öncesi Türk-İş'e gerçekleştirdiği ziyaret sonrasında, "Rakam belli değil. Her zaman işçilerimizi enflasyona ezdirmeyecek, aynı zamanda işverenlerimizin gelişimlerini engellemeyecek ortak bir noktada anlaşacağımızı belirtmek isterim" açıklamasında bulundu.

KARAR OY ÇOKLUĞUYLA ALINIYOR

Yasaya göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda kararlar oy çokluğu ile alınıyor. Türk-İş masada olmasa da hükümet ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun temsil ettiği (TİSK) işveren tarafı 2026 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için yeter sayıya ulaşabiliyor. 2026'da geçerli olacak ücretin ay sonuna kadar belirlenmesi gerekiyor.

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düşüldüğünde ise net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.