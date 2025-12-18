Kırmızı ışık ihlallerine ehliyet iptali geliyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2024 yılında kırmızı ışık ihlali kaynaklı kazalarda 137 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayarak, bu ihlallerin ağır yaptırımlarla karşılanacağını duyurdu. Sosyal medyada Edirne’de yaşanan bir kazanın görüntülerini paylaşan Yerlikaya, sorumlu sürücünün yakalandığını belirtirken, Yeni Trafik Kanunu Teklifi ile tekrarlanan ihlallerde ehliyet iptaline varan cezaların uygulanacağını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden trafik güvenliği ve kırmızı ışık ihlalleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Paylaşımında hem 2024 yılına ait çarpıcı verileri açıklayan hem de Edirne'de yaşanan bir kazanın görüntülerini paylaşan Bakan Yerlikaya, Yeni Trafik Kanunu Teklifi ile gelecek ağır yaptırımları kamuoyuna duyurdu. Yerlikaya, "Kırmızı ışıkta geçmek yalnızca bir kural ihlali değil vatandaşlarımızın hayatına kast eden bir sorumsuzluktur" ifadelerini kullandı.

2024 YILINDA ACI BİLANÇO: 137 CAN KAYBI

Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı verilere göre, 2024 yılı içerisinde kırmızı ışık ihlali kaynaklı kazalarda 137 vatandaş hayatını kaybetti. Denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirten Yerlikaya, yıl boyunca her gün ortalama 5 bin 450 sürücüye kırmızı ışık ihlali nedeniyle idari yaptırım cezası uygulandığını açıkladı.

EDİRNE'DEKİ VİCDANSIZ SÜRÜCÜ YAKALANDI

Paylaşımda, Edirne'de meydana gelen ve bir motosiklet sürücüsünün kırmızı ışıkta geçerek yaya geçidindeki vatandaşa çarptığı anlara ait görüntülere de yer verildi. Bakan Yerlikaya, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve vatandaşa çarpan B.Ü. isimli sürücünün yakalandığını belirterek, "Gereği yapıldı" notunu düştü.

YENİ DÜZENLEME YOLDA: EHLİYET İPTALİ GELİYOR

İçişleri Bakanı, hazırlanan Yeni Trafik Kanunu Teklifi ile kırmızı ışık ihlallerine yönelik cezaların kademeli olarak artırılacağını ve caydırıcılığın en üst seviyeye çıkarılacağını bildirdi. Yeni teklife göre uygulanacak yaptırımlar şu şekilde sıralandı:

Sürücülerin 3. kez ihlalinde ehliyetleri 30 gün süreyle geri alınacak. 4. kez ihlalinde ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınacak. 5. kez ihlalinde ehliyetleri 90 gün süreyle geri alınacak. 6. kez ihlalde ise sürücü belgeleri tamamen iptal edilecek.

VATANDAŞLARA 112 ÇAĞRISI

Trafik ışıklarının herkesin güvenliği için var olduğunu hatırlatan Bakan Yerlikaya, vatandaşlardan destek istedi. Bu tür kural tanımaz davranışlarda bulunan sürücülerin görülmesi halinde durumun derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi gerektiğini vurgulayan Yerlikaya, "Biz gereğini yaparız" mesajını verdi.