İzmir’de düzensiz göç operasyonu! 79 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir’in Çeşme ve Menderes ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda toplam 79 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri, Çeşme açıklarında lastik botta 4’ü çocuk 45 göçmeni, Menderes’te ise kara üzerinde 9’u çocuk 34 göçmeni tespit ederek gözaltına aldı.

İzmir'in Çeşme ve Menderes ilçelerinde 79 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, İzmir'de Çeşme açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Ekiplerce durdurulan lastik bottaki 4'ü çocuk, 45 düzensiz göçmen yakalandı.

Menderes ilçesi Baradan Koyu mevkisinde ise görevli Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi ve Ahmetbeyli Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından kara üzerinde tespit edilen 9'u çocuk, 34 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

