BIST 11.315
DOLAR 42,81
EURO 50,16
ALTIN 5.951,72
HABER /  GÜNCEL

Pendik'te 10 katlı binada yangın çıktı

Pendik'te 10 katlı binada yangın çıktı

Pendik'te 10 katlı binanın 3'üncü katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Abone ol

Sülüntepe Mahallesi Risale Sokağı'nda yer alan 10 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen ve binanın diğer alanlarına da sıçrayan yangında, dairelerde mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Ekiplerin bir saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada maddi hasar meydana geldi.

ÖNCEKİ HABERLER
Avrupa Birliği'nden Ukrayna'ya önümüzdeki yıl 90 milyar avro
Avrupa Birliği'nden Ukrayna'ya önümüzdeki yıl 90 milyar avro
Fenerbahçe Beko İtalya'da fark atarak kazandı
Fenerbahçe Beko İtalya'da fark atarak kazandı
Samsunspor'un play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu
Samsunspor'un play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu
Samsunspor Almanya'dan eli boş döndü! İlk 8 fırsatını teptik
Samsunspor Almanya'dan eli boş döndü! İlk 8 fırsatını teptik
Bakan Mehmet Şimşek'e fahri doktora ünvanı
Bakan Mehmet Şimşek'e fahri doktora ünvanı
İzmir’de düzensiz göç operasyonu! 79 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir’de düzensiz göç operasyonu! 79 düzensiz göçmen yakalandı
Burhanettin Duran TDT temsilcisiyle bir araya geldi
Burhanettin Duran TDT temsilcisiyle bir araya geldi
Trump'tan Ukrayna'yı şoke eden açıklama
Trump'tan Ukrayna'yı şoke eden açıklama
Sedef Güler cinayeti davasında ara karar açıklandı
Sedef Güler cinayeti davasında ara karar açıklandı
PFDK’dan El Bilal Toure kararı! Cezası belli oldu
PFDK’dan El Bilal Toure kararı! Cezası belli oldu
Galatasaray Türkiye Kupası'na 3 puanla başladı
Galatasaray Türkiye Kupası'na 3 puanla başladı
GAİN Medya soruşturmasında 3 şüpheli için tutuklama talebi
GAİN Medya soruşturmasında 3 şüpheli için tutuklama talebi