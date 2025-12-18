Koçtaş ÖzdilekPark Antalya AVM mağazasını yenilenen konseptiyle hizmete açtı

Koçtaş'ın Antalya'da bulunan ÖzdilekPark AVM'deki mağazası, yenilenen konseptiyle hizmet vermeye başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Koçtaş, yenilenen mağazasında, dekorasyondan mutfağa, banyodan mobilyaya, bahçeden küçük ev aletlerine birçok kategoride geniş ürün gamını müşterilerle buluşturuyor.

Farklı tarzlarda ürünlerin bir arada sergilendiği dekorasyon ilham alanları, ev gereçleri ve bahçe kategorilerinde sunulan kapsül koleksiyonlar ve çocuk ürünleri alanıyla müşterilerin alışveriş öncesinde yaşam alanlarını daha kolay hayal edebilmesine katkı sağlanıyor.

Yenilenen mağazada, dekorasyon kategorisinde bir arada güzel duran farklı stillerdeki ürün kombinasyonlarının yer aldığı ilham alanları, ev gereci ve bahçe kategorilerinde ise birbiriyle uyumlu ürünlerin birlikte sergilendiği minik kapsül koleksiyonlarla ihtiyaç duyulan tüm ürünlerin tek seferde görülerek satın almadan önce müşterilerin gözünde canlanması hedefleniyor.

Yenilenen mobilya alanında oda setlerinin yanı sıra Koçtaş dijital mağazada yer alan oturma grupları için geniş bir teşhir alanı bulunuyor.

Güncel ve trend mobilya ürünleri, tamamlayıcı aksesuarlar, boya renkleri ve aydınlatma seçenekleriyle sergilenerek müşterilere ilham veren kombinler sunuluyor.

Çocuklara özel alanlar ve mutfak teşhirleri

Koçtaş, Özdilek Park Antalya AVM mağazasında, daha önce yer almayan Çocuk Ürünleri Alanı da müşterilerin hizmetine sunuldu.

Çocuklara yönelik mobilya, aydınlatma, oyuncak ve tekstil ürünlerinin bir arada sergilendiği alanda çocukların ürünleri deneyimleyebilmesine olanak sağlanırken, ailelerin daha konforlu şekilde alışveriş yapması da amaçlanıyor.

Mutfak kategorisinde ise ihtiyaç duyulabilecek tüm ürünlerin bir arada sergilendiği "Yaşayan Mutfak Teşhirleri" dikkati çekiyor.

Geniş alanlar için adalı mutfak çözümlerinin yanı sıra daha küçük alanlara uygun minimal mutfak seçeneklerinin de yer aldığı özel olarak tasarlanan söz konusu alanlarda müşterilerin ürünleri satın almadan önce gerçek yaşam alanlarında hayal edebilmesine katkı sağlanıyor.

Mağazada bulunan Seramik Showroom alanında son zamanlarda popüler olan büyük ebatlı seramikler galeri formatında sergilenirken, farklı desen ve boyutlardaki ürünler detaylı şekilde incelenebiliyor. Banyo kategorisinde de farklı fonksiyon ve stillere sahip 7 showroom odası yer alıyor.

İnşaat ve ahşap kategorilerinde, usta ve ticari müşterilerin bilgi alabileceği Koçtaş Pro alanında hizmet verilirken, bahçe ve ısıtma kategorilerinde de geniş ürün sergileme alanı sunuluyor.

Ayrıca mağazada, küçük ev aletleri ürün yelpazesinin genişletildiği özel bir alan ve ekspres kasalar da bulunuyor.

Koçtaş, yenilenen mağazasının açılışına özel olarak düzenlediği kampanya kapsamında, Koçtaş Kart veya Usta Kart ile yapılacak 2 bin lira ve üzeri alışverişlerde müşterilere 500 lira puan hediye edecek.

Ayrıca 18-21 Aralık'ta geçerli olan kampanya kapsamında kazanılan puanlar, 31 Aralık'a kadar yapılacak 1000 lira ve üzeri alışverişlerde kullanılabilecek.