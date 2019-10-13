Buket Aydın'a Ece Üner'den destek mesajı!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusuna girdi. Sınırda hareketlilik artarken birçok gazeteci operasyonları takip etmek için Şanlıurfa'ya gitti. Sınıra giden gazetecilerden biri olan Buket Aydın'ın sosyal medyada paylaştığı makyajlı pozu olay oldu. Birçok eleştiri aldı.

Buket Aydın üzerinden tartışmalar devam ederken tartışmaya sınırdaki bir diğer gazeteci Ece Üner de dahil oldu. Yazdığı şiirlerle de bilinen Ece Üner meslektaşına sahip çıkarak, Buket Aydın hakkında süslü kelimelerle uzun bir destek mesajı yayınladı.

Ne özel harekat ne polis koruması

Üner, "Canım insanlık; size bugün bir anne, bir kadın ve geçtiğimiz birkaç günde ölüm tehlikesi atlatmış bir gazeteci olarak bir sitemim var; Buket Aydın sınırda gözlerimin önünde hiçbir komando, özel harekat, jandarma, polis koruması!! olmadan görevini yaptı.