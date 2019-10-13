Busenaz Sürmeneli Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Rusya'nın Ulan Ude kentinde devam eden Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası 69 kilo final müsabakasında ringe çıkan Busenaz Sürmeneli, üç rauntta da sergilediği üstün performansla rakibini mağlup etmeyi başardı.

Sürmeneli, böylece altın madalya kazandı ve Dünya Şampiyonu ünvanını aldı. Bu şampiyonluk Sürmeneli için bir ilk oldu.