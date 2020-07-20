Buket Aydın-Emir Sarıgül aşkı belgelendi

Emir Sarıgül ile çekilen fotoğrafının ortaya çıkmasından sonra çıkan aşk dedikodularını yalanlayan Buket Aydın’ın, Emir Sarıgül‘le aşk yaşadığını gözler önüne serecek yeni bir fotoğrafı ortaya çıktı. Haber spikeri iken ekranda aile ahlakı ile ilgili sık sık nutuklar çeken Buket Aydın’ın bu fotoğraflardan sonra ne açıklama yapacağı merak konusu.