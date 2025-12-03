BIST 11.037
Borsada manipülasyon soruşturmasında Aref Ghafouri dahil 8 kişi tutuklandı

Borsada manipülasyon soruşturmasında aralarında Aref Ghafouri'nin de bulunduğu 8 şüpheli için çıkarıldıkları mahkemede tutuklama kararı verildi.

Borsada manipülasyon yapanlara yönelik operasyonlar devam ediyor. Bu kapsamda İstanbul merkezli 5 ilde yapılan operasyonlarda 10 kişi yakalandı. Gözaltına alınan isimler arasında eski futbolcu Gökhan Gönül ve illüzyonist Aref Ghafouri de yer aldı. 

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan sanıklar  eski futbolcu Gökhan Gönül ile Cemal Çetinkaya 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol talebiyle, illüzyonist Aref Ghafouri ve diğer şüpheliler ise tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Mahkeme, İllüzyonist Aref Ghafouri dahil 8 kişinin tutuklanmasına hükmetti. Şahıslar işlemlerin ardından cezaevine gönderilecek. 

GÖKKAN GÖNÜL'E EV HAPSİ 

Sulh Ceza Hakimliği, eski futbolcu Gökhan Gönül ve Cemal Çekinkaya hakkında ev hapsi ile yurt dışı çıkış yasağı getirmişti. 

