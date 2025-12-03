BIST 11.037
Erdoğan'ı hedef almıştı: AK Parti'den Özgür Özel'e şehadet belgeli yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Senin dede neredeydi" diye soran CHP lideri Özel'e cevap AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş'ten geldi. İbiş, Erdoğan'ın dedesinin şehadet belgesini paylaştı, MSB'nin 2018'deki açıklamasını hatırlattı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun İmralı ziyaretini eleştirmiş ve DEM Parti'ye yönelik, "Herkesi Stockholm Sendromu'na kapılmamaya, dün elinden zor kurtulduğumuz celladımıza aşık olmamaya davet ediyorum" demişti. 

Özel'e ilk tepkiyi gösteren DEM Parti Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Celladına aşık olmak ya da Stockholm sendromu metaforunun bizler için kullanılması en hafif tabiriyle bir akıl tutulmasıdır. Bizler tarih boyunca bıkmadan, usanmadan, yılmadan bütün baskılara rağmen direnen devrimci, sosyalist ve yurtsever bir geleneğin temsilcileriyiz. Celladı da çok iyi tanırız" ifadelerini kullanmıştı. 

ERDOĞAN: HİÇ Mİ CHP'NİN UTANÇ LEKELERİYLE DOLU TARİHİNİ OKUMADIN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün yaptığı açıklamada Özel'e sert tepki göstererek şunları söylemişti: 

"Ya sen ömrün boyunca hiç mi CHP’nin utanç lekeleriyle dolu tarihini okumadın? Tek parti faşizminin bu millete neler yaşattığını hiç mi öğrenmedin? Sen kimin cellat, kimin mağdur olduğunu bilmiyor olabilirsin. Ama benim Kürt kardeşim kimin cellat olduğunu çok iyi bilir."

Bu tepkinin ardından yeni bir açıklama yapan Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik, "Türkiye'yi kurtaran, demokrasiyi kuran, demokrasiyi getiren tek parti vardı. Biz oradaydık, dedeler oradaydı. Sonra tarihten bir husumet alanı bulup orayı kaşıyacak. CHP yaptı. Senin dede neredeydi?" açıklamasını yapmıştı. 

ÖZEL'E ŞEHADET BELGELİ CEVAP

Özel'e cevap, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş'ten geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dedesinin şehadet belgesini paylaşan İbiş, "Cumhurbaşkanımıza, dedesinin bir asır önce nerede olduğunu sormuşsun? İşte cevabı. Rabbim; bin yıldır vatanımız, bayrağımız ve bağımsızlığımız uğrunda bir gül bahçesine girercesine kara toprağın bağrına giren tüm şehitlerimizin ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin" ifadelerini kullandı. 

2018'de Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın dedesi Mustafa oğlu Kemal'in, Sarıkamış Harekatı'nda askere gittiği ve askerdeyken şehit olduğu, arşivlerimizde 'askerde meçhul' ifadeleriyle kesin olarak yer almaktadır" denilmişti.

