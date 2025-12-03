BIST 11.037
BMGK heyeti, 14 yıl sonra ilk kez Suriye'yi ziyaret ediyor

Suriye Dışişleri Bakanlığı, ülkenin özgürlüğe kavuşmasının birinci yıl dönümünde, 14 yıl aradan sonra Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) heyetinin başkent Şam'a resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığından Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'ya yapılan açıklamada, BMGK heyetinin, ülkede "ulusal bayram günü" ilan edilen 8 Aralık'ta Şam'ı ziyaret edeceği bildirildi.

Haberde, söz konusu ziyaretin, uluslararası toplumun "yeni Suriye'ye" verdiği desteği; ülkenin yeniden inşası, egemenliğinin pekiştirilmesi ve istikrarının sağlanması sürecine olan bağlılığını gösterdiği ifade edildi.

BMGK heyetinde tüm üye ülkelerden temsilcilerin bulunacağı aktarılırken, bu ziyaretin, 14 yıl aradan sonra Suriye konusunda sağlanan ilk uluslararası mutabakatı temsil etmesi bakımından "tarihi" bir nitelik taşıdığı belirtildi.

