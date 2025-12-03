İsrail'e Gazze resti: Türkiye yoksa biz de yokuz

İsrail'in itirazına rağmen ABD'nin, Gazze'de kurulacak Barış Gücü'ne Türkiye'nin katılmasını istediği kaydedildi. Türkiye'nin katılımı olmadan Suudi Arabistan, Azerbaycan, Pakistan ve Endonezya'nın da asker göndermeye düşünmediği aktarıldı.

Gazze'de ilan edilen ateşkes sonrası oluşturulması kabul edilen "Barış Gücü" hala kurulamadı. Konuyla ilgili Middle East Eye'a (MEE) bilgi veren iki kaynak, ABD'nin, Türkiye'nin katılımı konusunda İsrail ile anlaşmazlıklar nedeniyle, BM Güvenlik Konseyi'nin öngördüğü Gazze için uluslararası istikrar gücü oluşturmakta zorlandığını söyledi.

"İSRAİL İSTEMİYOR"

Güvenlik Konseyi geçen ay; Türkiye, Katar, Mısır, BAE, Suudi Arabistan, Endonezya, Pakistan ve Ürdün'ün resmi desteğini alarak, bu gücü oluşturmak için bir karar almıştı. Ancak kaynaklar, o zamandan bu yana çok az ilerleme kaydedildiğini belirtti.

Türk yetkililer, Ankara'nın güce katkıda bulunmaya hazır olduğunu defalarca dile getirirken; İsrail ise, Gazze Şeridi'nde Türk askeri varlığını istemiyor.

İsrail'in muhalefetine rağmen Türkiye'nin, Gazze'ye en az 2 bin askerden oluşan birlikler gönderme hazırlıklarını tamamladığı ifade edildi. Bu birliklerin, daha önce barış gücü ve çatışma bölgelerinde deneyimi olan askerlerden oluşturulduğu kaydedildi.

DÖRT ÜLKEDEN ŞART

Müzakerelere yakın bir kaynak, MEE'ye, "Türkiye'nin katılımı olmadan Suudi Arabistan, Azerbaycan, Pakistan ve Endonezya gibi ülkeler asker göndermeye yanaşmıyor." dedi.

Öte yandan BAE de net bir çerçeve bulunmadığını gerekçe göstererek, "şimdilik" bu güce katılmayacağını açıklamıştı.

"ABD, TÜRK ASKERİNİN KONUŞLANDIRILMASINDA ISRARCI"

Konuya yakın ikinci bir kaynak MEE'ye, Ankara'nın hala, ABD'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Türkiye'nin katılımını kabul etmeye ikna etmesini beklediğini söyledi. Kaynak, "Washington, Türk askerlerinin konuşlandırılmasında ısrarcı." dedi.

"TOPLAM 20 BİN ASKER GAZZE'YE KONUŞLANABİLİR"

ABD'nin planına hakim olan bir kaynak da Washington Post'a (WP) verdiği bilgide, Gazze'de oluşturulması planlanan Barış Gücü'ne 15 ila 20 bin arasında bir askerin katılacağını söyledi.