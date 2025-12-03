Servis aracıyla otomobil çarpıştı: 11 yaralı!

Bursa’nın İnegöl ilçesinde servis aracıyla hafif ticari aracın çarpışması sonucu 11 kişi yaralanırken, savrulan servis aracı yol kenarındaki ağaç ve elektrik direğine çarparak durabildi.Abone ol
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, servis aracıyla hafif ticari aracın çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde, Kurşunlu'dan İnegöl istikametine giden M.G. (40) idaresindeki 16 S 8363 plakalı servis aracı, dönüş yapmak isteyen C.K. (33) yönetimindeki 16 BSM 687 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.
Kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis aracı, yol kenarındaki ağaca ve elektrik direğine çarparak durabildi.
Araç sürücüleri M.G. ve C.K. ile servis aracında bulunan 9 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaralıları İnegöl Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı.