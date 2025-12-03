Türkiye’den Romanya’ya ilk savaş gemisi ihracatı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, ASFAT’ın TCG Akhisar’ı Romanya’ya ihraç etmesini Türkiye’nin NATO ve Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye gerçekleştirdiği ilk savaş gemisi satışı olarak değerlendirerek bunun savunma sanayisi için önemli bir kilometre taşı olduğunu açıkladı.

Abone ol

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi'nin (ASFAT), Türkiye'nin NATO ve Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye gerçekleştirdiği ilk savaş gemisi ihracatının, Türk savunma sanayisi adına önemli bir kilometre taşı olduğunu belirtti.

Görgün, ASFAT'ın Romanya'ya TCG Akhisar'ın satışına yönelik anlaşmayı değerlendirdi. Görgün, şu ifadeleri kullandı:

"ASFAT'ın, Türkiye’nin NATO ve Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye gerçekleştirdiği ilk savaş gemisi ihracatı, savunma sanayimiz adına önemli bir kilometre taşıdır. Bu başarı, Türkiye’nin deniz platformlarında ulaştığı seviyenin, savunma sanayimizin küresel rekabet gücünün ve dost-müttefik ülkelerin ülkemize duyduğu güvenin güçlü bir tezahürüdür.

ASFAT ailesini, Milli Savunma Bakanlığını ve projede emeği geçen tüm paydaşlarımızı yürekten tebrik ediyorum. Türkiye, denizlerde de milli kabiliyetleriyle yükselmeye devam edecek, bu başarıların ardı gelecektir."

ASFAT'DAN PAYLAŞILDI

Milli Savunma Bakanlığına bağlı Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketinden (ASFAT) yapılan açıklamada da, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda 2024'te inşası tamamlanan TCG Akhisar'ın, Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ihracatının başarıyla gerçekleştirildiği belirtildi.