Donald Trump: Somalililer kokuyor ve biz onları ülkemizde istemiyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da gerçekleştirdiği kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda, Somali ve Somalili göçmenlere yönelik tartışmalı ifadeler kullanarak, Somalili göçmenleri ülkede istemediğini dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği kabine toplantısının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Somali'nin "zar zor bir ülke olduğunu" savunan Trump, "Onların hiçbir şeyi yok. Birbirlerini öldürmek için koşturup duruyorlar. Hiçbir yapı yok." ifadesini kullandı.

"ÜLKELERİ KOKUYOR" DEDİ

Somali uyruklu göçmenlerin ülkede barınmasını istemediğini belirten Trump, "Onları ülkemizde istemiyorum. Ülkelerinin iyi olmamasının bir sebebi var. Ülkeleri kokuyor ve biz onları ülkemizde istemiyoruz." dedi.

Trump, Temsilciler Meclisinin Somali asıllı Demokrat üyesi Ilhan Omar'ı da "beceriksiz, berbat ve çöp" olarak nitelendirdi.

SOMALİ NÜFUSU MİNNESOTA'DA YOĞUNLAŞMIŞ DURUMDA

ABD Başkanı Donald Trump’ın Somalili göçmenleri hedef alan açıklamaları, ülkedeki en büyük Somali diasporasının yaşadığı Minnesota’da gerilimi artırdı. Tartışmalar, eyalette yürütülen büyük çaplı sosyal yardım dolandırıcılığı davasının gündeme oturduğu bir döneme denk geldi.

Minnesota’da görülen davada, aralarında çok sayıda Somali kökenli şüphelinin de bulunduğu onlarca kişinin, Vali Tim Walz döneminde eyaletin sosyal yardım fonlarından yüz milyonlarca doları usulsüz şekilde aldığı iddia ediliyor. Soruşturma eyalet genelinde geniş yankı uyandırırken, Trump’ın açıklamaları tansiyonu daha da yükseltti.

KORUMA STATÜSÜ KALDIRILDI

Geçtiğimiz hafta yaptığı konuşmada ABD’deki sosyal ve ekonomik sorunların “asıl kaynağının mülteciler” olduğunu öne süren Trump, Minnesota’nın “yüzbinlerce Somalili mülteci tarafından ele geçirildiğini” savunmuştu. Trump ayrıca, Minnesota’da Somalilere yönelik koruma programının kaldırıldığını duyurmuş, güncel verilere göre bu değişiklikten yalnızca birkaç yüz kişinin etkileneceği belirtilmişti.

ABD medyasında yer alan haberlere göre Somali kökenli nüfusun yoğun olarak yaşadığı Minneapolis–St. Paul bölgesinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza biriminin (ICE) kapsamlı operasyonlar planladığı iddia edildi. New York Times, planlanan baskınların oturum izni bulunmayan yüzlerce Somaliliyi hedef alabileceğini aktardı.

Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey, New York Times’ın haberinde yer alan ‘belgesiz Somali sakinlerine yönelik geniş çaplı göçmenlik baskını’ iddialarına sert tepki gösterdi.

Frey, söz konusu iddialara ilişkin yaptığı açıklamada, “Baskın olup olmayacağına bakılmaksızın, Somali toplumu bizim için değerlidir. Yerel yönetim olarak onları her koşulda korumaya ve desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Minnesota’da bugün itibarıyla yaklaşık 60 bin Somalili göçmen yaşıyor. Tartışmaların giderek büyümesi, eyalette gerilimi tırmandırırken topluluk temsilcileri Trump’ın söylemlerinin “stigmatizasyon ve hedef göstermeye” yol açtığı görüşünde.