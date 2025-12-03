BIST 11.037
DOLAR 42,44
EURO 49,58
ALTIN 5.746,36
HABER /  SPOR

Türkiye, FIBA'nın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri "güç sıralamasında" ilk sırada

Türkiye, FIBA'nın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri "güç sıralamasında" ilk sırada

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA'nın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri "güç sıralamasında" ilk sırada yer aldı.

Abone ol

Türkiye, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri "güç sıralamasında" birinci basamağa yükseldi.

FIBA'nın ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından paylaşımında Türkiye, Katar'da düzenlenecek 2027 FIBA Dünya Kupası'na katılma yolunda Avrupa Elemeleri'nde mücadele eden ülkeler arasındaki güç sıralamasında ilk sırada yer aldı.

12 DEV ADAM'A BÜYÜK GURUR...

Türkiye'yi ilk 5'te sırasıyla Almanya, Yunanistan, Sırbistan ve İspanya takip etti.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu ikinci maçında pazar günü İsviçre'yi deplasmanda 85-60 mağlup ederek grupta 2'de 2 yaptı.

ÖNCEKİ HABERLER
Erdoğan'ı hedef almıştı: AK Parti'den Özgür Özel'e şehadet belgeli yanıt
Erdoğan'ı hedef almıştı: AK Parti'den Özgür Özel'e şehadet belgeli yanıt
Bakan Fidan’dan AB sürecine GKRY eleştirisi
Bakan Fidan’dan AB sürecine GKRY eleştirisi
Göztepe'ye Türkiye Kupası'nda Beyoğlu Yeni Çarşı şoku
Göztepe'ye Türkiye Kupası'nda Beyoğlu Yeni Çarşı şoku
Türkiye’den Romanya’ya ilk savaş gemisi ihracatı
Türkiye’den Romanya’ya ilk savaş gemisi ihracatı
Servis aracıyla otomobil çarpıştı: 11 yaralı!
Servis aracıyla otomobil çarpıştı: 11 yaralı!
BMGK heyeti, 14 yıl sonra ilk kez Suriye'yi ziyaret ediyor
BMGK heyeti, 14 yıl sonra ilk kez Suriye'yi ziyaret ediyor
Borsa manipülasyonu soruşturmasında gözaltına alınan Gökhan Gönül'ün cezası belli oldu!
Borsa manipülasyonu soruşturmasında gözaltına alınan Gökhan Gönül'ün cezası belli oldu!
İsrail'e Gazze resti: Türkiye yoksa biz de yokuz
İsrail'e Gazze resti: Türkiye yoksa biz de yokuz
Asgari ücrette ilk toplantı tarihi belli oldu
Asgari ücrette ilk toplantı tarihi belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiyalı mevkidaşı Stubb ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiyalı mevkidaşı Stubb ile görüştü
Putin'in "Savaşa hazırız" restine NATO'dan cevap: Rusya pervasız davranıyor
Putin'in "Savaşa hazırız" restine NATO'dan cevap: Rusya pervasız davranıyor
Trabzonspor'un yıldızı 3 ay sahalardan uzak kalacak!
Trabzonspor'un yıldızı 3 ay sahalardan uzak kalacak!