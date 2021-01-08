Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylar! 21 kişi adliyeye sevk edildi
Boğaziçi Üniversitesi'nde çıkan olaylarla ilgili gözaltına alınan 21 kişi İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü. Dün 23 şüpheli dli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.Abone ol
Boğaziçi Üniversitesi'nde çıkan olaylarla ilgili gözaltına alınan 21 kişi daha adliyeye sevk edildi. 21 kişi sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü.
Öte yandan 5 Ocak'ta gözaltına alınan 24 kişi de dün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiş, biri savcılıktan serbest bırakılmıştı.
23 şüphelinin de mahkemedeki sorgularının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verilmişti.