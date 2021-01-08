BIST 1.528
DOLAR 7,39
EURO 9,05
ALTIN 450,19
HABER /  YEREL
ADV Evin İhtiyaçları ŞOOOK Ucuz!
ADV Evin İhtiyaçları ŞOOOK Ucuz!

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylar! 21 kişi adliyeye sevk edildi

Boğaziçi Üniversitesi'nde çıkan olaylarla ilgili gözaltına alınan 21 kişi İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü. Dün 23 şüpheli dli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Abone ol

Boğaziçi Üniversitesi'nde çıkan olaylarla ilgili gözaltına alınan 21 kişi daha adliyeye sevk edildi.  21 kişi sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü.

Öte yandan 5 Ocak'ta gözaltına alınan 24 kişi de dün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiş, biri savcılıktan serbest bırakılmıştı.

23 şüphelinin de mahkemedeki sorgularının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD ordusu baskına uğrayan Kongre'nin etrafına 2 metrelik barikat kurdu
İngiliz ve İtalyanlar Ozan Tufan için sıraya girdi
SGK’dan borçlulara büyük kolaylık! Emekli olabilecekler faydalanacak
İlklerin mimarı Permolit Boya’dan yine bir ilk
Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu uyardı: Bu seferki saldırı çok başka
BAE Devlet Bakanı Enver Gargaş: Türkiye ile aramızda sorun yaşanmasından hoşnut değiliz
Kocaeli'de yanan otomobilde erkek cesedi bulundu!
Trabzonspor'un Enzo Perez transferinde süre problemi
Kar Japonya'yı esaret altına aldı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Yorumlar